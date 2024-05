Tenta di soffocare la compagna incinta: condannato a cinque anni

Un 36enne di Pagani è stato condannato, in primo grado, a cinque anni di reclusioni per aver maltrattato la sua compagna di 35 anni tra il 2014 e il 2017. La sentenza è stata emessa, nei giorni scorsi, dal tribunale di Nocera Inferiore.

Le accuse

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, partite a seguito della denuncia della vittima, l’uomo avrebbe picchiato la sua ex fidanzata per futili motivi (tra cui la gelosia) anche durante il periodo della gravidanza. A testimoniarlo anche alcuni referti medici dell’ospedale sui danni fisici riportati dalla donna a causa delle violenze. Numerosi gli episodi raccontati dalla 35enne ai militari dell’Arma: in più di un occasione l’uomo avrebbe cercato di soffocarla, di darle fuoco ai capelli o le avrebbe sbattuto la testa contro il muro. Di qui l’avvio delle indagini che hanno portato alla condanna.