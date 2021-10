Covid-19, aumentano i casi in tre comuni: tra i positivi anche studenti

Aumento di casi Covid-19 in Costiera Amalfitana. In particolare a Minori e Conca dei Marini. I dati riguardano le ultime ore, così come comunicato dai sindaci del territorio

I dati

Sono 13 nel Comune di Minori, di cui 5 casi si sono rivelati nel fine settimana, giornate nelle quali non risulta essere insolito l’aumento dei casi aggiuntivi, così come è accaduto anche a Conca dei Marini, nel quale risultano 7 nuovi positivi. Ad Amalfi il numero totale è di 20. Ogni sindaco, come da prassi, ha invitato la popolazione a rispettare le norme previste di isolamento, per i casi già risultati positivi, e di seuire la quarantena per coloro che hanno avuto contatti diretti con questi ultimi, in modo da scongiurare un’ulteriore aggravamento della situazione.

Gli altri comuni

Anche nel Comune di Pagani i contagi sono in aumento. Secondo i dati del centro operativo comunale, con dati riferiti dal 14 al 23 ottobre, si sono registrati 29 positivi al Covid-19, mentre i guariti sono 11. I cittadini attualmente positivi sono 29 a domicilio e 3 persone ricoverate per un totale di 32. E ancora: 10 a Centola, 3 località Palinuro, 2 località San Severino, 1 località Foria. Tra i positivi risultano anche alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria del plesso di Centola capoluogo. E' stato predisposto - come riferito dal sindaco Carmelo Stanziola - in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Asl, uno screening (tamponi molecolari) per gli alunni delle classi coinvolte (Scuola Infanzia, Scuola Primaria I,III,V). A tal proposito i genitori, a seguito di una comunicazione da parte della scuola, sono stati invitati ad accompagnare i rispettivi figli mercoledì 27 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 15:30 in via R. Talamo nei pressi dell'ambulatorio medico.