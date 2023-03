Cadono calcinacci a Pagani, famiglia illesa

Un nuovo crollo, senza alcun ferito, si è registrato a Pagani nel centro storico. Una tragedia sfiorata per una famiglia indiana, che occupa la palazzina, rimasta illesa. L'episodio si è registrato domenica.

Il fatto

A segnalare il pericolo al comando di polizia municipale e vigili del fuoco un cittadino di Pagani, Ernesto Saturno, in relazione al cedimento di un'arcata in tufo e calcinacci in via Andrea Tortora. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza lo stabile di un antico cortile e sgomberato l'appartamento dove viveva la famiglia.