Pagani, il sindaco chiarisce: "Nessun mancato pagamento degli oneri concessori"

In risposta a qualche illazione degli ultimi giorni che vedrebbe il Comune di Pagani incassare solo il 35% di quanto dovuto dagli oneri concessori (di urbanizzazione e costo di costruzione), si mettono in evidenza qui di seguito i numeri reali di quanto riscosso nell’ultimo anno.

Il Comune di Pagani stando ai dati finanziari registrati dagli uffici ha incassato circa il 70% di quanto dovuto al giugno 2022, ovvero 161.885,85 euro su 236.116,35 euro. Il restante 30% (ossia 74.230,50 euro) sarà incassato dall’Ente in modo del tutto legittimo entro l'anno, poiché facenti parte di quelle somme che il titolare del titolo abilitativo può rateizzare con scadenza finale non oltre il 31 Dicembre dell’anno corrente, come in tutti gli altri comuni d’Italia. Nel caso si mantenesse lo stesso trend, entro l'anno arriveremmo ad incassare circa 500 mila euro di oneri concessori, senza che nessuno sfugga al pagamento necessario per l’ottenimento della concessione.