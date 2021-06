"Divertiamoci insieme", aperte iscrizioni per i più piccoli a Pagani

Sono ufficialmente perte le iscrizioni per le attività sociali per i bambini dai 6 agli 11 anni che prenderanno il via il prossimo 19 luglio. Dureranno fino al 24 le attività del campo estivo "Divertiamoci Insieme" presso il centro sociale di via Alcide De Gasperi