Commercio di sostanze dopanti, spunta un indagato di Pagani

C'è anche un culturista di Pagani di 35 anni nell'indagine su un traffico di sostanze dopanti. Nella sua abitazione i carabinieri del Nas hanno trovato 80 compresse di farmaci anabolizzanti: l'uomo è stato denunciato a piede libeor per ricettazione e possesso di farmaci dopanti

L'indagine

All'uomo gli inquirenti sono giunti grazie ai rapporti che quest'ultimo aveva con i principali indagati: il 35ennericevava i farmaci per poi utilizzarli e cederli ad altri culturisti della provincia. Le indagini dei Nas di Torino hanno portato a 3 arresti e 38 decreti di perquisizione, sviluppate in più province italiane, con ullo sfondo un sistema di traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti in tutto il territorio. L'inchiesta parte nel 2019, a seguito di un sequestro di farmaci, steroidi a base di oxandrolone, stanozolo e metenolone, rinvenuti in possesso di un culturista. Tra i reati sono contestati quello di utilizzo o somministrazione di farmaci per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ed esercizio abusivo della professione medica. Sono state inoltre denunciate 12 persone a piede libero per possesso di sostanze non commercializzabili sul territorio nazionale, oltre che per detenzione di stupefacenti, come nandrolone, e per averne fatto uso in gare agonistiche. I farmaci venivano consegnati attraverso corrieri ignari, dentro plichi anonimi o recanti intestatari fittizi, per finire poi nelle mani di sportivi e atleti. Tra la roba sequestrata, 58confezioni, 210 fiale, 1722 compresse, 13 blister e 51 dispositivi per l'inoculamento, tutte dannose per la salute.