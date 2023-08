Commercio di farmaci dopanti, un indagato nell'Agro nocerino

Un uomo di Pagani è indagato per commercio di farmaci dopanti e ricettazione. Una settimana fa, i Nas di Perugia hanno effettuato una perquisizione in casa sua, sequestrando cellulare e diverse sostanze in delle scatole.

L'indagine

Nell'inchiesta è indagato anche un ragazzo della provincia umbra, che avrebbe comprato farmaci proprio dal paganese, che a sua volta si sarebbe rifornito all'estero. Le indagini sono in corso per sviluppare le ipotesi d'accusa, dopo i sequestri.