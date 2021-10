Cinquanta grammi di cocaina in casa, arrestato 59enne a Pagani

L'arresto eseguito dai carabinieri segue quelli che avevano interessato oltre 50 persone, qualche settimana fa, per un traffico di droga scoperto dalla Dda

Trovato con 50 grammi di cocaina, finisce agli arresti domiciliari 59enne di Pagani, C.C. le sue iniziali. L'operazione è stata condotta la scorsa notte, dai carabinieri della tenenza locale. L'uomo comparirà dinanzi al tribunale per il giudizio per direttissima. A suo carico diversi precedenti per droga.

L'arresto

L'arresto eseguito dai carabinieri segue quelli che avevano interessato oltre 50 persone, qualche settimana fa, per un traffico di droga scoperto dalla Dda, con canali di rifornimento che arrivavano fino a Torre Annunziata. L'inchiesta era stata ribattezzata "Delicious", in ragione del nome di un'attività commerciale gestita da uno degli indagati