Pagani, mezzo chilo di marijuana con se: condannato a 4 mesi di reclusione

Fu sorpreso in possesso di un pacchetto di droga, mezzo chilo di marijuana sottovuoto e 6000 euro in contanti, nel centro storico, A.O. , figlio del boss deceduto "Peppe Saccone". L'uomo, incensurato, di 34 anni, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Il blitz

L'arresto risale alla fine di ottobre, da parte dei carabinieri della tenenza di Pagani agli ordini del tenente Simone Cannatelli. L'uomo era a piedi, lungo via De Rosa, quando fu fermato e perquisito dai militari impegnati in un controllo anti droga. Si tratta del più giovane figlio del boss storico nel quartiere Lamia, referente di Pasquale Galasso e del gruppo criminale della Nuova Famiglia. L'imputato è stato condannato a 4 mesi, data la lieve entità e il riconoscimento del solo possesso, non ai fini di spaccio, durante il prosieguo del giudizio per direttissima dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore.