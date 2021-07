Pagani, spacciava con l'aiuto di due complici: condannata a 2 anni e 5 mesi

E' stata condannata a 2 anni e 5 mesi di reclusione una donna di Pagani, di 38 anni, che meno di un anno fa fu arrestata insieme ad altre due persone, per una fiorente attività di spaccio di stupefacenti.

L'indagine

L'inchiesta fu condotta dalla Guardia di Finanza di Scafati, che individuò un gruppo criminale, al vertice del quale si trovava la donna, in grado di portare avanti il giro con la collaborazione degli altri due indagati. Secondo gli inquirenti, curava lo spaccio di droga nel comune di Pagani, impartendo istruzioni ai due complici, ritenuti uomini di fiducia e mandati sotto processo con rito ordinario. Come accertato nel corso delle verifiche, la consegna della droga avveniva presso l’abitazione della donna o degli stessi consumatori dopo un contatto: lo scambio si raccordava alla prenotazione telefonica, specie durante il periodo del lockdown, quando i pusher, in caso di controlli, fingevano di recarsi in farmacia, o al supermercato, talvolta facendosi accompagnare da minori. La sentenza è giunta in sede di abbreviato, dinanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore.