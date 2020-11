Pagani, armi e droga nel garage: restano in carcere i due "pusher"

Resta in carcere G.V. , coinvolto nell’inchiesta “Garibaldi”, concentrata su un deposito di droga e armi in un garage di Pagani: per il 30enne di San Valentino Torio il Riesame ha confermato la misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Salerno. Per un paradosso, le posizioni di G.V. e M.R. , indagati per il solo reato di droga rispetto al deposito di armi e stupefacenti rinvenuto a Pagani, pur trattate dalla procura ordinaria, dopo lo stralcio dall’indagine Dda, restano quelle gravate dalla misura cautelare più restrittiva, entrambi in cella su disposizione del gip.

L'indagine

La restante inchiesta, rimasta di competenza dell’antimafia, riguarda L.S. e G.D.A. , ritenuti elementi di spicco del gruppo, che hanno rinunciato al Riesame, con la conferma in automatico della custodia agli arresti domiciliari, N.A. , altra coinvolta finita in custodia presso la sua abitazione, P.A. , già finito ai domiciliari, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione “Garibaldi” era scattata a metà ottobre scorso, con le misure cautelari eseguite per la base di droga e armi gestita da un gruppo di paganesi, in particolare eseguendo nove ordinanze di custodia cautelare, di cui sette agli arresti domiciliari e due in carcere. Il blitz genetico risale al 2019, con il ritrovamento di un arsenale di fuoco e di stupefacenti in via Garibaldi, a Pagani, e la successiva inchiesta ad individuare collegamenti al gruppo criminale dei Fezza, egemone nel quartiere Lamia. In carcere erano finiti solo M.R. , 30enne paganese accusato di spaccio ed evasione, e G.V. , accusato di spaccio. Il 30 maggio 2019, la finanza rinvenne in un garage in via Garibaldi un fucile mitragliatore Kalashnikov con silenziatore, un fucile a pompa, cinque pistole, quattro bombe a mano, oltre 500 cartucce di vario calibro, 20 chili di marijuana e dei bilancini di precisione, con gli approfondimenti affidati dalla Dda alla Finanza di Salerno.