Trovato con hashish in casa, ragazzo decide di patteggiare

Ha patteggiato 10 mesi il giovane di 22 anni, arrestato giorni fa a Pagani, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo era fnito nel mirino dei carabinieri, durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga,

Le accuse

I militari avevano perquisito l'abitazione, trovando circa 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Il ragazzo era finito agli arresti domiciliari, poi la decisione di patteggiare con il ritorno in libertà.