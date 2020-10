Pagani, sorpreso con mezzo chilo di marijuana: blitz nel centro storico

E' stato sorpreso in possesso di un pacchetto di droga, mezzo chilo di marijuana sottovuoto e 6000 euro in contanti, nel centro storico, A.O. , figlio del boss deceduto "Peppe Saccone". L'uomo, incensurato, di 34 anni, risponde di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il blitz

L'arresto è stato eseguito ieri, dai carabinieri della tenenza di Pagani agli ordini del tenente Simone Cannatelli. L'uomo era a piedi, lungo via De Rosa, ma è stato fermato e poi perquisito dai militari impegnati in un controllo anti droga. Si tratta del più giovane figlio del boss storico nel quartiere Lamia, referente di Pasquale Galasso e del gruppo criminale della Nuova Famiglia. L'ennesimo arresto fatto a Pagani per droga - in precedenza ce n'erano stati altri due, nelle scorse settimane - conferma la fervente azione degli spacciatori, sempre attivi e sempre in costante ricambio sul territorio. L'uomo era anche in possesso di telefoni vecchio modello, ora oggetto di un'indagine da parte dei carabinieri. Il giovane, al termine della direttissima celebrata questa mattina, si è visto convalidare l'arresto per poi essere rimesso in libertà