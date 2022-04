Pagani, a processo per aver venduto droga ma il cliente non si trova: assolto

È stato assolto perché il fatto non sussiste, con rito abbreviato, un uomo di Pagani, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le accuse, fu incriminato per aver detenuto la droga e aver effettuato una cessione mentre era in auto, incappando in un controllo dei carabinieri della tenenza.

Il giudizio

Il suo ruolo contestato di pusher non è stato dimostrato: non ci sono elementi per la presenza di un acquirente, alla luce di un risibile quantitativo di droga ritrovata sulla sua persona, mentre era in auto per le strade di Pagani. I carabinieri avevano individuato un soggetto in realtà non rintracciato né identificato, sfuggito ai controlli e agli accertamenti, che non completava la ricostruzione del passaggio tra denaro e dose. Nell'informativa si dava contezza, dopo appostamento, di un appuntamento tra l'imputato e una seconda persona, con il passaggio del denaro in cambio della dose