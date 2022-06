Droga e sesso a Pagani, l'Antimafia chiede oltre 200 anni di carcere

Sesso e stupefacenti a Pagani, 17 imputati rischiano 220 anni di carcere totali. A chiederlo la Procura Antimafia, con le sentenze che arriveranno a fine settembre. Per il resto degli imputati ci sarà il rito ordinario. Giorni fa, è iniziata l'udienza preliminare per discutere gli abbreviati. Il pm ha depositato memoria, con le singole richieste di pena che vanno dagli 8 ai 20 anni.

L'indagine

L'operazione rientrava nella più ampia azione di contrasto a un'organizzazione camorristica egemone a Pagani e operante nell'intero comprensorio. L'organizzazione era dedita allo spaccio soprattutto di crack e cocaina e secondo gli investigatori era gestita dal 59enne C.P e dal nipote A.P. L'organizzazione impiegava un gran numero di donne (ben dieci quelle arrestate all'epoca del blitz), tra cui la moglie di uno degli organizzatori che aveva la funzione di verifica contabile. A G.S., invece, spettava il compito di reclutamento di altri spacciatori, di consegna a domicilio ai clienti, di rifornimento di altri pusher e di due importanti piazze di spaccio all'interno di due abitazioni di Pagani. Le operazioni, svoltesi in gran parte tra Pagani e altri comuni della provincia di Salerno, aveva visto l'impiego di 150 militari. Le indagini, avviate dai carabinieri di Nocera Inferiore, erano partite nel luglio 2019 dopo l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in direzione della vettura di un pregiudicato nocerino. Fu calcolato, dal volume di sostanze smerciate nel periodo delle indagini, un flusso di introiti per l'organizzazione pari a circa 4 milioni di euro annui. Dall'intercettazioni era emerso anche un fenomeno di prostituzione, dove alcune delle donne coinvolte vendevano dosi di stupefacenti, per poi offrire prestazioni sessuali a pagamento.