Cinquanta grammi di coca in casa, condannato a 4 anni

Quattro anni di reclusione per un 60enne di Pagani, C.P. , già ritenuto a capo di una grossa piazza di spaccio come scoperto dalla Dda Antimafia, qualche anno fa, che gli costò fino in appello una condanna ad oltre 17 anni. Ora, per un altro episodio, è giunta la sentenza del tribunale monocratico

I fatti

L'uomo rispondeva del possesso di 50 grammi di cocaina, trovati in casa durante una perquisizione dei carabinieri.