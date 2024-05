Beccato in strada con vari tipi di droga: condannato

Lo scorso 24 aprile fu trovato in possesso di circa 300 grammi di hashish, 6 di cocaina e 5 di crack: con rito abbreviato, un 45enne di Pagani è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. L'arresto fu eseguito dalla Guardia di Finanza di Scafati.

L'arresto

L'operazione ebbe origine dal controllo e dal monitoraggio dell'imputato, già noto per precedenti, individuato in strada in atteggiamenti e movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione dove era detenuta la sostanza stupefacente. I militari, all'atto del controllo, trovarono occultati indosso all'uomo soggetto hashish e cocaina, sostanze suddivise in dosi. In casa, poi, rinvennero ulteriori quantitativi di stupefacenti occultati in diversi angoli dell'appartamento.