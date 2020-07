Droga nascosta nel vano dell'ascensore, paganese a processo per spaccio

Finisce a processo con richiesta di giudizio immediato per spaccio di stupefacenti il pluripregiudicato paganese C.P. , già con precedenti per indagini sullo smercio di cocaina e crack, raggiunto dall’istanza della Procura nocerina per gestione di una base organizzata di droga, con dosi tenute nel vano ascensore del suo palazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

I fatti risalgono ad agosto 2019, quando i carabinieri intervennero nella sua abitazione in via Tramontano. Deteneva tre bilancini di precisione, cinquecento euro in contanti, due dosi di stupefacenti da tre grammi e rotti e un altro bussolotto di cellophane per altri quattro grammi di cocaina.