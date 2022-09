Spaccio a Pagani, in appello riduzioni e conferme nel processo "Taurania Revenge"

Traffico di droga a Pagani, si chiude anche l'appello per alcuni degli imputati. I giudici hanno confermato tre delle condanne per altrettanti imputati Le accuse Assorbiti due reati di spaccio di droga, con la conferma delle condanne a 11 anni per F.F. e V.C. , mentre sono 13 gli anni di carcere per S.P. e quattro mesi di riduzione per C.B.

L'indagine risale al 2009. In primo grado cadde il teorema di un sistema di droga in capo al clan locale di Pagani, in ragione di mancanza di riscontri ed elementi forti di prova. Le indagini della Dda ricostruirono l’organigramma di due gruppi con i vari livelli che comprendevano promotori, ideatori ed esecutori dei singoli reati.