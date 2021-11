Pagani, estorce per l'ennesima volta soldi alla famiglia con minacce: in carcere 43enne

E' stato arrestato dopo l'intervento dei carabinieri per tentata estorsione un 43enne di Pagani, noto alle forze dell'ordine, finito in manette dopo l'ennesima intimidazione alla madre e al fratello

Le accuse

Tra sabato e domenica, l'uomo aveva minacciato il fratello, pretendendo da lui dei soldi, per poi promettere di uccidere la madre e dare fuoco alla casa. La vittima aveva a quel punto consegnato il denaro e successivamente, denunciato il parente ai carabinieri. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Su di lui pendono diversi precedenti analoghi, con vittime sempre la propria famiglia, da circa un anno, che gli era costato già un procedimento penale. Dopo l'intervento dei carabinieri, il 43enne è finito in carcere. Nelle prossime 48 ore comparirà dinanzi al tribunale per il giudizio per direttissima