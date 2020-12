Pagani, fugge dai carabinieri dopo denuncia della madre per estorsione: ora il processo

Affronterà il processo per violenze fisiche consumate nei confronti della madre, picchiata con lo scopo di ottenere denaro, un uomo di Pagani, di origini sudamericane, mandato a processo. Secondo le accuse, il 29enne minacciava di morte la donna, costringendola a dargli soldi in maniera continua, per l’acquisto di sostanze stupefacenti legate alla sua dipendenza.

La storia

Le accuse formali contestano estorsioni, tentate estorsioni in continuazione, maltrattamenti e infine l’accusa di resistenza, con l’intervento dei carabinieri il 19 luglio 2017 e la sua fuga: i militari lo avevano invitato a seguirli in caserma, dopo la denuncia della madre alla quale aveva preso il portafogli. A quel punto colpì con una gomitata un carabiniere, riuscendo a far perdere le sue tracce. Per le tre imputazioni il giovane dovrà affrontare il processo e rendere conto delle contestazioni, come le cessioni di denaro imposte alla madre che veniva minacciata di morte, le sfuriate che lo portavano a sfasciare mobili e suppellettili dando di matto di fronte ai rifiuti del genitore, «sempre mettendo in essere atti idonei a procurare a sé il medesimo ingiusto profitto», con alcuni episodi di estorsione compiuta e altri rimasti al rango di tentativo, con fatti contestati tra il 26 febbraio 2013 fino al 20 luglio 2017, ultimo atto, con l’intervento dei carabinieri e la fuga repentina dopo la reazione. La storia aveva portato allo stremo la donna, costretta per anni a sopportare le violenze del figlio. Ora il processo, fissato dal gup dopo l'udienza preliminare.