Minaccia di morte i genitori per avere soldi, poi viola le misure del tribunale: a giudizio

Estorsione e maltrattamenti ai genitori, dopo aver danneggiato gli arredi in casa ottiene 500 euro. Va a processo con il rito immediato. Questa la sorte per un 34enne di Pagani, che dal 2021 fino a tempi più recenti, avrebbe vessato la famiglia per avere soldi quotidianamente.

Le accuse

L'uomo - secondo un'indagine dei carabinieri della tenenza di Pagani - violò prima il divieto di avvicinamento imposto dal tribunale, poi quello di dimora, tornando alla carica, perseguitando e minacciando la famiglia di morte, affinchè gli consegnasse denaro in contanti. Quando i carabinieri intervennero durante l'ennesima segnalazione, l'uomo tentò di aggredire i militari per sottrarsi all'identificazione. Risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale. Ora il processo.