Duemila euro per riavere l'auto rubata della madre, 35enne in carcere per estorsione

Si era fatto consegnare duemila euro per restituire l’auto rubata. Pur essendo sottoposto ad un provvedimento del giudice, quello dell'obbligo di dimora. E' stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno notificato ad un 35enne napoletano un'ordinanza cautelare in carcere per estorsione aggravata.

L'indagine

Il trentacinquenne avrebbe costretto un uomo di Pagani a consegnargli 2.000 euro per “ritrovare” la vettura della madre, rubata in precedenza. Il veicolo era stato oggetto di furto l’8 ottobre scorso a Castellammare di Stabia ed era stato ritrovato, parzialmente danneggiato, dalla vittima il giorno seguente a Santa Maria la Carità. Decisive, nella circostanza le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.