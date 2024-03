A Pagani i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Nocera Inferiore hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, trasformandola in detenzione carceraria, per un uomo di 45 anni del luogo. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura, a causa della non osservanza degli obblighi relativi agli arresti domiciliari a cui l'uomo era precedentemente sottoposto. L'individuo è stato portato alla casa circondariale di Salerno.