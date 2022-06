Evade dai domiciliari, lo trovano in un bar a consumare un caffè

Era ai domiciliari ma è stato beccato in città al bar, a prendere un caffè. E' stato denunciato così un 50enne di Pagani, già noto per precedenti, che ha violato la misura cautelare imposta dal tribunale per altri reati

Il fatto

L'uomo aveva il braccialetto elettronico e non poteva uscire di casa, in ragione di una rapina consumata a Torre tempo prima. I carabinieri lo hanno trovato mentre consumava un caffè in un bar. Ora rischia di finire in carcere