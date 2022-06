Scoperta fabbrica di vestiti falsi a Pagani: denunciato il titolare

La Guardia di Finanza di Salerno ha individuato un vero e proprio "opificio del falso", ricavato in un deposito commerciale dell'Agro Nocerino Sarnese.

Le marche

ha interessato, in particolare, un locale di Pagani, in cui le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno scoperto la presenza di una serie di capi d'abbigliamento (soprattutto maglie e pantaloni) e di accessori (foulard, cappelli, ecc...) visibilmente contraffatti, unitamente ad alcuni strumenti informatici e ad apparecchiature da imballaggio, una macchina da cucire, e numerose confezioni ed etichette, riproducenti i marchi di note griffe italiane ed internazionali, tra cui "Liu Jo", "Moncler", "Gucci", "Fendi", "Chanel", "Louis Vuitton".

Il sequestro

La merce sequestrata, per un totale di oltre 37 mila pezzi, con un valore stimato in più di 40 mila euro, era destinata ad alimentare i mercati comunali dell'intera provincia e, con loro, un'ampia filiera del "falso", altamente lesiva dei meccanismi di libera concorrenza e della sana imprenditoria.Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica per la produzione di prodotti recanti segni falsi, potenzialmente in grado di trarre in inganno ignari acquirenti sulla relativa veridicità.