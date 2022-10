Ferite all'addome durante una rapina, ma il racconto di un giovane non convince

Trovato con ferite all'addome, sanguinante. A chi lo soccorre aveva detto di essere stato rapinato di 1000 euro. Non ci sono però riscontri a quanto detto da un giovane straniero di 23 anni, a Pagani, domenica scorsa

Il fatto

L'uomo si era accasciato a terra in piazza Sant'Alfonso. Presentava ferite all'addome, che dai primi riscontri non sarebbero compatibili con oggetti da taglio. Soccorso dai volontari della protezione civile, poi dal 118, l'uomo ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito e poi rapinato di 1000 euro. Dalle prime verifiche, tuttavia, non vi sarebbero riscontri alle sue parole. L'episodio resta ancora confuso.