Ladri beccati a rubare in un'azienda a Pagani, blitz dei carabinieri

Divieto di dimora per due uomini di nazionalità bulgara, trovati in possesso di materiale ferroso trafugato in un'azienda in via Fiuminale a Pagani, qualche notte fa

L''indagine

I due sono accusati di furto e hanno già precedenti penali a loro carico. Nello specifico, i carabinieri hanno recupero rame e monili probabillmente trafugati per essere rivenduti sul mercato nero. Il giudice, dopo la direttissima, ha disposto per entrambi il divieto di dimora nel loro comune di residenza