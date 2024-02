Festa per la “Madonna delle Galline": l’avviso per i venditori di alimenti e bevande

Comune di Pagani in fermento per i festeggiamenti della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. In corso tutte le procedure per la gestione ottimale della festa. In particolare l’ufficio Suap è a lavoro per reperire le richieste dei tosellanti che vogliano somministrare alimenti e bevande durante i quattro giorni di festa, dal 5 all’8 aprile.

Le procedure

Le richieste potranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 18 marzo 2024, all’indirizzo pec del Protocollo del Comune di Pagani: protocollo@comunedipagani.legalmail.it all’attenzione del responsabile del settore Suap Rosa Ferraioli.

In allegato alla richiesta dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi Di Somministrazione Temporanea di Alimenti e Bevande

- documento di Identità del richiedente

- attestato Sab/ somministrazione Alimenti e Bevande (ex Rec)