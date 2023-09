Blitz contro il clan di Pagani, il boss: "Avvisato degli arresti il giorno prima"

L'imminente blitz dello scorso dicembre contro il clan di Pagani fu riferito al boss di Poggiomarino, Rosario Giugliano, il giorno prececedente. E' il 62enne a raccontarlo agli inquirenti, nei verbali della Dda, durante il suo percorso di collaborazione con la giustizia. Una circostanza che, come tante, è da allora oggetto di indagine. A riferirlo sarebbe stata una persona non indagata ad un imputato, che poi la condivise con il "boss"

L'inchiesta

Ai 26 arresti furno le sei persone non trovate in casa, dichiarate latitanti, poi arrestate nei mesi successivi. Il che lascia ipotizzare come quella informazione, poi, sia stata condivisa anche con altri indagati. Allo stato, sono 26 le persone sotto processo nell'inchiesta contro il clan Fezza-De Vivo di Pagani.