Pagani, arrivati primi finanziamenti per la riqualificazione della scuola "Manzoni"

Il sindaco De Prisco: "Ha ufficialmente inizio un nuovo capitolo, finalmente roseo, per la scuola e per tutta la città, che attende con ansia la riapertura dell’edificio dall'immenso valore storico e simbolico"

E’ giunta la prima tranche del finanziamento per la riqualificazione dell'edificio scolastico “Manzoni” di Pagani, chiuso per problemi statici dei solai nel 2016. Del febbraio scorso la notizia che il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Dipartimento dell’Economia e delle Finanze, ha finanziato, a copertura completa, il progetto di riqualificazione della scuola storica, per un finanziamento di 3.2 milioni.

I fondi

La prima tranche, corrispondente al 20% del finanziamento complessivo, è pari a 640 mila euro. Il 60% arriverà all'avvenuta verifica dell'affidamento dei lavori e il restante 20% sarà versato dal Ministero dell'Interno alla trasmissione del certificato del collaudo ultimato. “Ha ufficialmente inizio un nuovo capitolo, finalmente roseo, per la scuola e per tutta la città, che attende con ansia la riapertura dell’edificio dall'immenso valore storico e simbolico per Pagani" ha detto il sindaco” dichiara il sindaco Raffaele Maria De Prisco.