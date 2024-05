Pagani, finanziato un nuovo asilo nido: l'annuncio

Un milione e 700 mila euro per finanziare un nuovo asilo nido nel Comune di Pagani. È questo il valore del finanziamento assegnato al Comune tramite l’avviso pubblico Missione Pnrr. Le procedure sono seguite dall’assessore ai lavori pubblici Augusto Pepe e dai tecnici dell’ufficio lavori pubblici.

L'avviso

L’obiettivo del Ministero dell’istruzione e del Merito, d'intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è potenziare gli asili nido per coprire maggiormente il servizio per la fascia da 0 a 2 anni, allocandolo in costruzioni già esistenti da riconvertire. Nel caso del Comune di Pagani l’immobile scelto è l’ex scuola materna di via Criscuolo, ad oggi inutilizzato, composto da piano terra con ampia corte e giardino, e primo piano, che potrà ospitare fino a 72 piccoli alunni in bellissimi spazi interni ed esterni. Entro la fine del mese di maggio sono attese le linee guida ed istruttorie per il finanziamento. Entro il 31 ottobre 2024 poi l’aggiudica dei lavori con il cronoprogramma e le procedure contenute nell’accordo di concessione.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Raffaele Maria De Prisco: "Siamo davvero felici di questo finanziamento che ci dà l'opportunità di estendere il servizio già offerto dall'asilo Felicetta Confessore, ad un numero molto più alto di bambini, in spazi più ampi e attrezzati per la loro crescita". "Appena giunte le linee guida, gli uffici si metteranno a lavoro per la progettazione. Si tratta di un'altra opera di grande utilità per la cittadinanza, in particolare per le giovani coppie, che dobbiamo supportare al meglio" gli fa eco l'assessore Augusto Pepe