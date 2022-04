Pagani, ferito nell'agguato che uccise il sindaco Torre: risarcimento per l'avvocato Bonaduce

Fu vittima della criminalità organizzata, il Tribunale di Nocera concede il risarcimento danni all'avvocato di Pagani, Francesco Bonaduce, ferito nell'agguato di fuoco che l'11 dicembre del 1980 portò alla morte del sindaco Marcello Torre. A essere condannato è stato F.P., l'uomo che guidava l'auto dalla quale spararono i sicari e che collaborò, poi, con la giustizia. Per quei fatti, fu condannato all'ergastolo l'ex boss della Nco, Raffaele Cutolo, come mandante, e lo stesso F.P. a 17 anni con l'accusa di tentato omicidio. Gli esecutori non furono mai individuati. Il sindaco Torre fu ucciso perchè - secondo le ipotesi dell'Antimafia - rappresentava un pericolo per l'egemonia della NCO sul territorio dell'Agro nocerino. L'avvocato Bonaduce era rappresentato dai legali Matteo Feccia e Carmela Bonaduce.

La storia

Quel giorno i killer utilizzarono un fucile a canne mozze caricato a pallettoni. Il sindaco Torre morì sul colpo, mentre Bonaduce, che guidava l'auto e svolgeva pratica presso lo studio dell'avvocato, restò gravemente ferito dopo che un proiettile gli trapassò il polmone. L'avvocato riuscì a catapultarsi al di fuori dell'auto, scampando alla morte, dopo aver effettuato anche una manovra dell'auto per immettersi su altra strada. Soccorso, fu trasferito prima all'ospedale di Pagani poi al Monaldi di Napoli. Le ripercussioni di quell'agguato furono gravi per la vittima: non solo nella vita sociale, ma anche in termini familiari e lavorativi, come esposto in udienza, dato che lo stesso in quel periodo lavorava proprio nello studio con Marcello Torre. «Appare quindi congruo riconoscere all’attore il risarcimento del danno per il mancato reddito fino alla fine dell’anno 1982, apparendo verosimile che lo stato psichico derivato, a seguito del delitto subito non gli aveva permesso di effettuare la sua attività di libero professionista per quel periodo». Il giudice ha dichiarato la responsabilità civile per F.P. condannandolo ad un risarcimento pari a 138.161 euro in favore dell'avvocato Bonaduce.