Pagani, fucile e munizioni detenute illegalmente: condannato in abbreviato

Il lavoro di accertamento nasceva da una fonte confidenziale, con una perquisizione domiciliare eseguita dai militari in un’abitazione lungo via Tramontano

È stato condannato ad 1 anno e 6 mesi con l’accusa di detenzione di armi e munizioni un paganese di 36 anni, finito al centro di un’azione investigativa dei carabinieri della tenenza di Pagani. Il lavoro di accertamento nasceva da una fonte confidenziale, con una perquisizione domiciliare eseguita dai militari in un’abitazione lungo via Tramontano

L'accusa

Le indagini svolti nell’appartamento riconducibile al paganese si sono conclusi col ritrovamento di un fucile risultato rubato a Caserta, e di quaranta cartucce, pronti per l’uso, tutto detenuto illegalmente. L’arma con i colpi è finita sotto sequestro. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per dei precedenti a carico, è stato ristretto agli arresti domiciliari e successivamente, dopo il processo per direttissima, rimesso all’obbligo di firma dal tribunale di Nocera Inferiore.