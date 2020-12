Pagani, fuochi pirotecnici pericolosi nascosti in garage: giovane condannato

Conservava fuochi pirotecnici, 106 chili per la precisione. E' stato condannato con decreto penale. Questa la sorte per un giovane di 30 anni, finito in un blitz della Finanza il 14 dicembre di un anno fa, impegnati in un controllo del territorio

La pena

Il ragazzo dovrà pagare un'ammenda di 4900 euro - nella forma del decreto penale di condanna - perchè aveva in un garage della sua abitazione, 3922 manufatti pirotecnici, di 106 chili di massa lorda e 29 di principio attivo. Considerato materiale esplodente e pericoloso per la loro qualità e quantità. Il ragazzo, qualora decidesse di opporsi alla condanna per decreto - una sanzione da pagare all'Erario - dovrà difendersi in un pubblico processo