Furti d'auto nel napoletano, donna arresta in provincia di Salerno

Furti di auto nel napoletano, donna arrestata a Pagani. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un uomo e di una donna, accusati, assieme ad un complice non ancora individuato, di essere glia autori di almeno di tre furti di veicoli avvenuti nel giro di pochi giorni nel mese di ottobre a Vico Equense.

Le indagini

Le indagini, svolte attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito ai militari di appurare come gli indagati avrebbero perpetrato, in concorso tra loro, i furti dell'autovettura e del ciclomotore denunciati l'8 e l'11 ottobre, mentre il solo uomo avrebbe commesso, con l'aiuto di un complice, il furto dell'altro motoveicolo avvenuto il 14 ottobre, del quale si sarebbe impossessato dopo che il proprietario lo aveva parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale nel quale si era recato. La donna è stata arrestata a Pagani, mentre all'uomo l'ordinanza cautelare è stata notificata nel carcere di Bellizzi Irpino, dove lo stesso si trova per altra causa.