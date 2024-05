Ruba un'auto in provincia di Latina, denunciato uomo di Pagani

Denunciato per furto d'auto a Fondi, in provincia di Latina. I carabinieri, a conclusione di specifica attività investigativa scaturita dalla denuncia di furto sporta da una cittadina tedesca residente a Fondi, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 63enne di Pagani.

L'indagine

L'uomo, all’esito della visione di sistemi di videosorveglianza presenti, è stato riconosciuto come l’autore del furto dell’autovettura di proprietà della denunciante, avvenuto a Fondi il 27 novembre 2023.