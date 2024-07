Rubati 60 computer portatili da una scuola, è il terzo colpo in Provincia

Sono 60 i computer rubati da una banda di ladri alla scuola Criscuolo di Pagani, giorni fa. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Si tratta del terzo furto commesso in provincia di Salerno, proprio all'interno di una scuola. I due precedenti appartengono a Roccapiemonte.

Le indagini

Sul posto sono giunti i militari per i rilievi del caso, dopo la scoperta del personale scolastico all'indomani dell'ingresso a scuola. I computer sono stati portati via da scaffali e armadi. Danni enormi, di diverse migliaia di euro, così come pratici, legati all'istruzione di studenti e insegnanti.