Rubato furgone per raccolta dei rifiuti e incendiati diversi bidoni: allarme a Pagani

Dopo il furto alla Sam, l'azienda specializzata che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, tocca ai bidoni della spazzatura, finiti bruciati. Accade a Pagani, nel giro di appena un paio di giorni.

Gli episodi

L'automezzo parcheggiato nel deposito è stato rubato giorni fa. La scoperta fatta dal personale in servizio. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Chi è riuscito a portare via il mezzo non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad accedere nel deposito. Non sono stati rinvenuti segni di effrazione durante il sopralluogo dei militari, in via Filettine. Le telecamere avrebbero ripreso un uomo coperto da un cappuccio. Il giorno successivo, invece, numerosi bidoni della spazzatura sono stati bruciati. Precisamente in via Matteotti, via Pagano e via Criscuolo. "Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono già in corso. La Procura e la Prefettura - dice il sindaco Raffaele De Prisco - sono aggiornati su tutto quanto accaduto. Stiamo cercando in tutti i modi di ripristinare una situazione di normalità lavorativa all’interno del cantiere. Continueremo a lavorare, senza arretrare di un centimetro"