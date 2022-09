Spari al ginocchio per punire un affronto: condannati in 4 per tentato omicidio a Pagani

Gambizzarono un imbianchino, condanne anche in appello, pur con due sconti, per il commando punitivo che entrò in azione a Pagani. La sentenza del tribunale di Salerno vanno dagli 8 ai 7 anni. La vittima era un imbianchino paganese in via Casa Marrazzo, nel giugno del 2020, con le responsabilità ascritte al quartetto e ora riconosciute in sede di sentenza anche in appello.

La storia

L’inchiesta, svolta dai carabinieri della locale tenenza, ricostruì l’episodio del ferimento dopo un alterco. I quattro erano accusati di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, fu M.D.P. a sparare, fino a ferire al ginocchio la vittima. Ma la ferita, per l'accusa, era legata ad un caso fortuito, perché la spedizione fu organizzata con l’intento di uccidere. «Solo l’imperizia, la reazione e la fuga della vittima impedirono la consumazione del reale intento omicida», scrisse il gip nel provvedimento cautelare emesso dopo l’attività investigativa, con il pm titolare del fascicolo a contestare la detenzione di due pistole allo stesso imputato e ad una seconda persona, G.D.A.

L’episodio avvenne dopo un primo litigio iniziale, consumato all’interno di una concessionaria di automobili a Corbara. Proprio in questo frangente entrò in gioco l’imbianchino, “colpevole” di essersi intromesso in una controversia non sua, fino a litigare con uno dei quattro. Da lì era partita la successiva spedizione armata, con la vendetta consumata in pieno giorno a Pagani, in via casa Marrazzo, ed i quattro pronti a chiudere il conto. I quattro furono identificati dopo gli accertamenti sul posto svolti dai carabinieri, tra video e testimonianze raccolte nelle immediate vicinanze di via Casa Marrazzo.