Droga e armi in garage, confermate due condanne

Garage con dentro armi, bombe a mano e droga. Sono state confermate due condanne in Corte d'Appello a Salerno, per altrettanti imputati, a 9 e 3 anni di reclusione. Si tratta di una donna e un uomo, ritenuti complici, custodi o comunque interessati alla gestione di quel luogo. La scoperta di armi e droga fu fatta dalla Guardia di Finanza, il 30 maggio 2019, a Pagani.

La sentenza

Le fiamme gialle sequestrarono una pistola Walter Ppx calibro 9, un fucile a pompa, un mitra ak47 (kalashnikov), tre rivoltelle, una pistola Smith & Wesson calibro 38, due coltelli, quattro bombe a mano e accenditori, una cartucciera e circa 600 cartucce di vario calibro. Furono poi sequestrati 20 chili di marijuana, 32 grammi di hashish e alcuni bilancini di precisione. La donna era accusata anche per detenzione di spaccio in concorso, essendo stata presente durante un'attività di preparazione e confezionamento di droga, alla presenza di un minore, insieme ad altri due imputati. Nelle motivazioni dei giudici viene spiegato come i due fossero ben a conoscenza di cosa vi fosse all'interno di quel garage. La prima, inoltre, aveva anche le chiavi. Dalle indagini gli inquirenti identificarono 9 persone. Fu grazie ad una telecamera installata in prossimità del garage, che gli investigatori registrarono diversi accessi di una Fiat Panda di colore bianco.