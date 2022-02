Cure domiciliari ai malati Covid, solo "censura" per il medico Gerardo Torre

Il medico territoriale Gerardo Torre è stato “censurato” dall’ Ordine dei Medici di Salerno: è l’esito del procedimento aperto venerdì scorso. Non ci saranno altre sanzioni disciplinari. Il medico era assistito dall'avvocato Maria Grazia Cafisi.

La questione

Il procedimento riguardava le convinzioni, mai taciute, di Torre sulle modalità di approccio alla cura dei malati di Covid, il suo pensiero in merito all’intero percorso vaccinale e la valutazione di alcuni colleghi. Torre ha ricevuto in queste settimane l’appoggio morale di numerose persone, anche sottoforma di un raduno da parte di tanti pazienti che ha curato nella fase più acuta del Covid. Come più volte raccontato da testimoni, il medico rispondeva a tutte le chiamate, recandosi a curare i pazienti, senza mai negarsi. La sua vicenda era anche finita sulle cronache nazionali.