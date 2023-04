Mancanza d'acqua a Pagani e C.S. Giorgio, la comunicazione della Gori

Mancanza d'acqua a Pagani. Lo comunica la Gori, in riferimento a mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso nelle seguenti zone:

VIA CORALLO

VIA FILETTINE

VIA MADONNA DI FATIMA

VIA PADRE VINCENZO SORRENTINO

VIA VICINALE FILETTINO

e tutte le traverse della zona.



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17:00 di lunedì 17 aprile 2023. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

Guasto a Castel San Giorgio

Di seguito, per gli stessi orari, le zone del comune interessate dal problema

PIAZZA ANDREA AMABILE

PIAZZA ANTONINO COPPOLA

PIAZZA CANGEMI

PIAZZA CARMINE AMENDOLA

PIAZZA FERDINANDO CALVANESE

PIAZZA GIUSEPPE LANZARA

PIAZZA MERCATO

PIAZZA PASQUALE GANGEMI

STRADA STATALE 266

TRAVERSA GILBERTO FERRENTINO

TRAVERSA I DI VIA TRIESTE

TRAVERSA II DI VIA PATERNO

VIA ALESSANDRO VOLTA

VIA ANTONIO AMENDOLA

VIA ANTONIO FIMIANI

VIA ARRIGO LANZARA

VIA ASTONI CROCE

VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA

VIA B.ALFANO

VIA CAMILLO ALFANO

VIA CAMPO CERASO

VIA CARACCIOLO

VIA CARMINE AMABILE

VIA CARMINE SALVATI

VIA CAVALIER VINCENZO D'AURIA

VIA CHIUMMARIELLO

VIA CIRRI RESCIGNO

VIA CLAUDIA LANZARA

VIA COSTANTINOPOLI

VIA CRISTOFORO PENTAGNA

VIA CROCINOLA

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DEI PINI

VIA DOMENICO ALFIERI

VIA DONATO IENNACO

VIA DOTTOR UGO DE CONCILIS

VIA DOTTORE PIETRO FIMIANI

VIA ENRICO BERLINGUER

VIA FERROVIA

VIA FIUMITELLO

VIA FRANCESCO ALFANO

VIA FRANCESCO CALVANESE

VIA FRANCESCO D'AMATO

VIA FRANCESCO LANZARA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

VIA GILBERTO FERRENTINO

VIA GILIBERTO PETTI

VIA GIOSUE' CARDUCCI

VIA GIOVANNI FALCONE

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA GIUSEPPE CERRATO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GROTTOLA

VIA II CASA IZZO

VIA II PENDINO LOMBARDI

VIA LUIGI STURZO

VIA MARCO PITTONI

VIA MONSIGNOR ANIELLO GRIMALDI

VIA ORESTE RESCIGNO

VIA ORNETO CAMPOMANFOLI

VIA PALMETO

VIA PALMIRO TOGLIATTI

VIA PANTRICE

VIA PAOLO BORSELLINO

VIA PATERNO

VIA PENDINO DE SIMONE

VIA PENDINO LOMBARDI

VIA PETRELLE

VIA PIAVE

VIA PIETRO FERRENTINO

VIA PIETRO NENNI

VIA RIZZI

VIA ROSARIO LIVATINO

VIA SACERDOTE GIUSEPPE FIMIANI

VIA SALVATORE DI GIACOMO

VIA SALVATORE SAMMARTINO

VIA SAN FRANCESCO

VIA SAN MICHELE

VIA SAN SALVATORE

VIA SANTA BARBARA

VIA SANTISSIMA ANNUNZIATA

VIA TELEGRAFO

VIA TENENTE BRUNO LOMBARDI

VIA TRIESTE

VIA TUFARA

VIA VALESANA

VIA VECCHIA PER SIANO

VIA VILLA

VIA VINCENZO CALVANESE

VIA VINCENZO COPPOLA

VICOLO I CASA IZZO

VICOLO I COSTANTINOPOLI

VICOLO I DONATO IENNACO

VICOLO I PIAVE

VICOLO I VILLA

VICOLO II CASA AMABILE

VICOLO II CASA IZZO

VICOLO II CLAUDIO

VICOLO II COSTANTINOPOLI

VICOLO II DONATO IENNACO

VICOLO II PIAVE

VICOLO II VILLA

VICOLO III COSTANTINOPOLI

VICOLO III DONATO IENNACO

VICOLO III PIAVE

VICOLO IV COSTANTINOPOLI

VICOLO IV PIAVE

VICOLO SETTE VENTI

VICOLO SICA

VICOLO SILVESTRI

VICOLO TRANZILLO

VICOLO V COSTANTINOPOLI

VICOLO ZAMBRANO