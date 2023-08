Stangata Gori sul comune di Pagani. Il Comune risulterebbe in bolletta per l’annualità 2023 e dovrà sborsare una somma pari a 150.000 euro. Lo si apprende dalla determina 189 del 4 agosto scorso. Ad evidenziare la problematica è il consigliere comunale Fabio Petrelli

La proposta

L'esponente politico sottolinea che "a questa cifra già esosa vanno poi ad aggiungersi le annualità arretrate - dice a Telenuova - che espongono Palazzo San Carlo ad un esborso di risorse economiche che potrebbero e dovrebbero essere invece destinate allo sviluppo della città. Mi appello alla responsabilità degli uffici competenti ed alla responsabilità istituzionale affinché si proceda ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, alla normalizzazione degli impianti. Ad intraprendere una transazione per i canoni scaduti e soprattutto ad un controllo capillare del territorio per verificare l’efficienza della rete idrica per evitare perdite ingenti di acqua".