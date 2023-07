Paura l'altra notte, a Pagani, tra i residenti delle strade circostanti il parco urbano per un incendio, l'ennesimo, scoppiato all’interno delle struttura. "Una situazione di cui davvero non se ne può più. Ormai il parco urbano è diventato pericoloso nel silenzio “assordante” dell’amministrazione comunale che nulla fa" dichiarano Santino Ruggiero e Anna Rosa Sessa, esponenti dell'opposizione.

La denuncia

"Pur avendo letto ed ascoltato per ore, il libro dei sogni dei lavori pubblici a farsi, nulla, ad oggi, è stato fatto per il parco, nemmeno in termini di messa in sicurezza, nonostante la stessa sia ormai preda di vandali e scorribande quotidianamente, causando non pochi disagi a chi abita attorno. Chiediamo a chi di competenza di fare presto, mettere in sicurezza il parco ed evitare nuovi danni e disagi", dicono i due in una nota Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.