Grave in ospedale dopo incidente, tanti i donatori per aiutare il 49enne di Pagani

Una gara di solidarietà per aiutare il 49enne di Pagani che, venerdì scorso, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. L'uomo si trova in prognosi riservata, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'appello è infatti per donare sangue, condiviso sui social oltre che dai canali ufficiali

L'incidente

Venerdì l'uomo, commerciante, era finito con lo scooter contro un mezzo pesante, tra via San Domenico e via Leopardi. Per lui c'è il rischio di perdere la gamba. L'intervento al quale è stato sottoposto gli ha fatto perdere molto sangue. A quel punto la richiesta necessaria di donatori per l'uomo, veicolata attraverso messaggi che hanno spinto tante persone a dare una mano. Le condizioni del 49enne sono stabili ma la prognosi resta riservata.