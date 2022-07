Morì il giorno dopo l'intervento alla colecisti: indagato medico dell'ospedale di Pagani

E’ accusato di omicidio colposo un medico in servizio presso l’ospedale di Pagani, a seguito della morte di un 57enne di Nocera Inferiore. Quest’ultimo, dopo essere stato ricoverato per forti dolori all’addome, venne sottoposto ad un intervento alla colecisti. L’operazione sembrava essere riuscita fino a quando, trascorse 24 ore, l’uomo spirò improvvisamente a causa di un arresto cardiaco.

L’inchiesta

I familiari, distrutti dal dolore, sporsero subito denuncia ai carabinieri per fare chiarezza sull'accaduto. Di qui, l’avvio delle indagini da parte della Procura di Nocera Inferiore, che ora accusa il camice bianco di “negligenza, imprudenza ed imperizia” in quanto non avrebbe predisposto esami e controlli vista la presenza di un’emorragia interna al paziente. Al termine dell’indagine preliminare, comunque, il medico avrà tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogato sulla vicenda.