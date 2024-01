Investita mentre torna a casa, condanna definitiva per 33enne

Investì una ragazza ucraina, di 28 anni, che rientrava a casa. Era il 22 febbraio 2019, in via Foscolo, tra Pagani e Sant'Egidio. Diventa definitiva la condanna ad 1 anno di reclusione per un 33enne straniero.

La storia

L’uomo era sprovvisto di patente, perché mai conseguita e guidava con un tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge e dopo aver assunto della cocaina. I test furono tuttavia invalidati, perchè praticati senza che il difensore dell'imputato venisse informato. La procura aveva fatto ricorso in Cassazione, per questi motivi, chiedendo un annullamento della sentenza con nuovo processo. L’imputato, dopo aver sorpassato una Fiat, invase la corsia opposta e travolse la donna. La vittima riuscì a riprendersi, pur dopo un periodo di coma.