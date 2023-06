Ladri acrobati falliscono furto a Pagani, denuncia ai carabinieri

Allarme sicurezza a Pagani, in via Alcide De Gasperi ladri hanno tentato di entrare in un appartamento ma falliscono nel loro intento.

L'episodio

Intorno alle 23 di giovedì, due sconosciuti hanno provato a raggiungere un’abitazione, arrampicandosi alla meglio maniera. I due sarebbero usciti da un’Audi di colore nero nascosta in una traversa. Uno dei due, poi, ha tentato di arrampicarsi utilizzando dei cassonetti di rifiuti e grondaie per arrivare sulla terrazza. All’interno della casa vivono un'anziana con il figlio. Un vicino, attirato dai rumori, è uscito dalla finestra di casa e ha fatto desistere il malvivente. Il modus operandi pare quello di altri colpi consumati nell'Agro nocerino, il che fa pensare che possa trattarsi della stessa banda.