Pagani, sopralluogo all'istituto Malzoni: rush finale per l'inizio dei lavori

È previsto per giugno l’inizio dei lavori presso l’istituto scolastico "Manzoni" a Pagani. Stanno terminando, infatti, tutte le fasi preliminari che porteranno al restyling della struttura, chiusa dal 2016 per problemi statici.

Il sopralluogo

Questa mattina l'equipe di ingegneri che sta lavorando alle fasi progettuali di riqualificazione della scuola paganese, era impegnata nei carotaggi e saggi invasivi. Responsabile di questa fase preliminare l’equipe universitaria guidata dal professore Gianvittorio Rizzano. All’esito delle analisi, previste per la fine del mese, si potrà procedere alla finalizzazione del progetto esecutivo, che farà capo all’Aici Engineering con riferimento l’architetto Valentino Tropeano.Sul posto questa mattina insieme ai tecnici (l’ingegnere Francesco Perri dell’èquipe universitaria, l’architetto Mariano Salvatore, della società incaricata del progetto esecutivo e il collaudatore in corso d’opera, l'ingegnere Michele Contaldo, anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco e l'assessore ai Lavori Pubblici Augusto Pepe. Il via la gara di appalto dei lavori dovrebbe essere prevista entro marzo, con inizio del restyling al plesso scolastico entro giugno.